Le succès de Cardi B... sur Porn Hub !

Une simple blague et pourtant ...

Cardi B fait encore une fois parler d’elle ! La rappeuse connaît un très bon démarrage avec son album " Invasion Of Privacy " avec 255 000 exemplaires pour la première semaine. A cela rajoutons un bébé en route, en effet le couple Cardi B et Offset attendent un heureux événement… Son joli ventre rond n’empêche pas Cardi de twerker sur la scène de Coachella la semaine dernière !

En décembre dernier le couple Offset et Cardi s'est " amusé " à prétendre à travers les réseaux sociaux qu’ils avaient tournés ensemble une vidéo intime… une sextape, oui ! Une simple " blague " lancée par le couple qui a provoquée une réelle vague sur la toile ! Et plus particulièrement sur Porn Hub, célèbre site prono. Sur twitter Porn Hub vient de publier un graphique montrant l’explosion de recherches " Cardi B Sex Tape " … On imagine la déception de certain(es)s face a l’absence de cette fausse sex tape… Courage !