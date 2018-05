Le projet " Humain " de Roms, enfin disponible !

Découvrez le premier projet de ROMS : HUMAIN

On ne le présente plus Roms fait totalement partie des révélations rap de l’année 2018… Depuis quelques semaines le rappeur balance des clips plus esthétiques l’uns que les autres, tous extrait de son premier projet " Humain " enfin disponible !

Cet artiste atypique n’a pas que des bouclettes et des yeux bleus, bien que son physique qui détonne soit une force ! Sa voix et sa maitrise de l’auto-tune le rendent particulièrement singulier. Roms inacarne une nouvelle génération !

Son premier EP " Humain " a été soigneusement cuisiné ! 8 titres dont les morceaux " Je t’aime encore mon amour " et " Bras long ". Un EP dont la cuisson est parfaite !

Pour fêter ce premier EP, Roms a été invité en 1ère partie du Concert d’Eddy de Pretto à La Cigale ce 2 mai.

Roms a mis la barre haute et le résultat est sans appel, totalement validé !