Kanye West boycotté par les radios américaines !

Kanye West a peut-être été trop loin cette fois-ci ...

Kanye West n’a décidemment pas fini de faire polémique… Le rappeur qui s’était fait discret pendant plusieurs mois, revient ces derniers jours sur le devant de la scène en annonçant son prochain album. Ce dernier enchaîne, provocations, débordements et propos choquants… Pas si sûr que cette technique de " promotion " soit la meilleure.

Une pétition pour demander l’arrêt de la collaboration entre la marque du rappeur et Adidas à même été lancée. On apprend ce matin qu’Adidas ne se séparera pas de Kanye. Le directeur général d’Adidas condamne cependant les propos de l’artiste.

Mais ça ne s’arrête pas là, aux Etats-Unis, des radios ont clairement condamné Kanye West en boycottant ses morceaux. C’est le cas de " The Bounce " une célèbre radio de Detroit. Ils ont même rendu ce boycott officiel en publiant une déclaration sur leur page Facebook expliquant qu’ils ne passeront plus la musique de Kanye West suite à ses propos sur l’esclavage :

" Nous avons l'impression que Kanye est allé trop loin avec sa dernière déclaration déclarant que l'esclavage était un choix. Nous ne voulons plus entendre la musique de Kanye, nous ne voulons plus jouer de Kanye dans notre émission, nous ne voulons plus parler de Kanye. Alors nous prenons position et nous ne jouerons plus sa musique ; nous refusons juste de lui donner une plate-forme. " Un hasthag #MUTEKANYE a même été lancé.

On l’a bien compris Kanye West fait parler de lui actuellement pour des raisons plus polémiques qu'artistiques… mais la vraie question est coup de com' ou coup de folie ?

Une chose est sûre le rappeur n’a pas choisi la meilleure des stratégies et commence à fatiguer le public qui ne demande que des bons sons ..