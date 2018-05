Rilès n'a pas que des gros pecs dans son dernier clip " Should I "

Découvrez le nouveau clip de Rilès : Should I

Rilès Kacimi est un rappeur originaire de Rouen. Agé de 22 ans, il a déjà une très belle notoriété et des chiffres qui parlent : 100 millions de vues et 1 million d’abonnés sur Youtube. Ce dernier publie un premier EP de 7 titres en 2014. Au cours de l’année 2017, Rilès a sorti un morceau par semaine, chaque dimanche, un défi nommé " Rilèsundayz ". Il existe 52 titres différents provenant de " ce défi ". Des sons faits maisons, il produit, enregistre et écrit lui-même, depuis sa chambre, des textes toujours en anglais. Les clips sont aussi by Rilès. Le rappeur a la volonté de tout faire seul, il l’a dit lui-même, dans l’une des rares interviews qu’il a donné à ses débuts : "Je peux tout faire tout seul. Je veux faire des trucs que personne n'a fait, aller où personne n'est allé "

Rilès a une voix roque et très intense, un flow maîtrisé au millimètre près, une gueule que l’on retient et surtout une très grande maîtrise de la langue de Shakespeare. Ce dernier a avoué avoir commencé à rapper en anglais " par pudeur ". On pourrait le confondre avec un rappeur américain, dont il avoue beaucoup s’inspirer notamment Kanye West. Il semble que Rilès ne s’inspire pas seulement des sonorités de Kanye, il prend aussi exemple sur son célèbre égo-trip…" La vie est courte, pas l'art. Si je meurs, ma musique restera ", écrit-il sur Twitter. Rilès a construit son univers entre Rap, R&B et Pop mêlant des sonorités innovantes et influences américaines en y ajoutant une touche orientale. Comme dans " Reubeus In Oran " où l’on peut clairement identifier l’inspiration " Niggas In Paris " de Kanye West.

Rilès est aussi une bête de scène… Londres, Casablanca, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Liège, Strasbourg, Lausanne et bien d’autres… Les dates de sa tournée " The Jungle Tour " ont affichées sold-out à une vitesse lumière. Le rappeur sera présent sur la scène de plusieurs festivales à partir de Mai 2018… Retrouve les dates ici.

Rilès vient de signer une joint-venture chez Republic Records, avec son propre label Rilessundayz. Il a lui-même officialisé l’information sur ses réseaux sociaux. Republic Records, est entre autres la maison de disque de Drake, The Weeknd, Lil Wayne… L'interprète de " Pesetas " est le premier français à signer chez Repulic Records.

Rilès refuse aujourd’hui toute interview, c’est son manager qui confirme l’information : " Il a l'avantage d'avoir compris qu'il était déjà une marque et qu'il fallait l'entretenir ". Rilès a comme d’autres avant lui, à l’instar de PNL ou encore Kanye West décidé d'entretenir un mystère autour de son personnage.

Le rappeur a balancé ce dimanche, un nouveau clip, celui de " Should I ", un clip encore une fois totalement by Rilès avec l’aide de Victor Laborde, Tom Steininger ou encore la photographe Elisa Parron. Un visuel très esthétique dans la lignée de ses précédents clips. Des plans notamment tournés à Los Angeles, un clip très fort et aérien, totalement validé.