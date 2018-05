Un extrait avec Dr Dre et Snoop Dogg leak sur les réseaux !

Les artistes nous préparent du lourd...

On vous en parlait il y a quelques jours, Eminem et Dr Dre ont été aperçu ensemble en studio aux côtés de Snoop Dogg, Anderson Paak et 50 Cent. Si nous ne savions pas du tout ce que les artistes avaient en tête ; les choses semblent s’éclaircir progressivement.

C’est en effet un leak d’une durée de 17 secondes qui a fait son apparition sur internet. Au programme, Dr Dre et Snoop Dogg. Eminem n’est pas présent sur l’extrait en question, mais il se pourrait bien qu’il fasse partie de la version complète du morceau.

Depuis cette fuite, de nombreuses suppositions et rumeurs. Pour la plupart, il s’agirait d’un extrait de la B.O du film "Bodied" dont on ne connait pas encore la date de sortie. Le long-métrage relate de l’histoire d’un jeune rappeur qui souhaite rejoindre l’univers des battles faisant penser directement au classique "8 Miles".

Pour le moment rien est moins sûr, il faudra donc être patients pour en savoir un peu plus…