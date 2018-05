Kaaris vs Booba le come-back des clashs sur Instagram

Nouveau clash entre Booba et Kaaris ...

Une nouvelle fois humilié par B2O sur son compte Instagram, Kaaris a rapidement surenchéris. Après Maître Gims, c’est au tour de Kaaris… Booba n’est jamais fatigué !

Le Duc de Boulogne est de retour avec pour cible, Kaaris. Le Kopp a clashé son rival en postant une vidéo humiliante sur son compte Instagram. On y voit un Iphone placé au fond d’une cage, sur lequel s’affiche une photo du rappeur de Sevran pris pour " un pigeon " …

Kaaris a rapidement réagi à coup de publication et provocation sur Instagram. Il a son tour publié une vidéo dans laquelle on voit un singe s’accoupler avec une poule. En légende il a laissé un long message : " BREAKING NEWS. Nous avons en direct les premières images du combat entre KAARIS et @boobaofficial. Laisse-toi faire ma poule. On t’a dit les singes viennent de sortir du ZOO jvais te casser tes ptites pattes arrière ".

Kaaris ne s’est pas arrêté là ! Il a publié un extrait de l'émission " On n'est pas couché " qui revenait sur le " clash " entre Booba et Johnny Hallyday survenu il y a quelques années. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs n'avait pas épargné le Kopp. Kaaris ajoute en légende : " Quelle arrogance ".

Il en profite aussi pour régler ses comptes avec lui en racontant la source de leur clash : " @boobaofficial a force de traîner dans le 93 à entendu parler de moi il m’appel pour poser je viens normal. Je n’ai jamais fait partie du 92i ou je sais pas quoi, ensuite son avocate appel therapy et dis qu’il veut garder les droits de kalash parce qu’il a donné de la force. Je dis ok j’ai rien touché trkl . » commence-t-il. Il poursuit « Ensuite il envoie ses zbirs pour dire de clasher des gens parce qu’il a donner de la force là je dis NON. (…) ha la la quel manipulateur bref. voila toute l’histoire " .

Affaire à suivre ...