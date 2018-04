Niska remixe "Réseaux" avec Quavo et Stefflon Don et c'est super lourd !

Une nouvelle version complètement folle...

Skrt… Pouloulou !

L’énorme tube "Réseaux" qui, à ce jour, a été élu le titre "le plus streamé de l’année" 2017, vient se voir remixer, et pas par n’importe qui !

C’est en effet la rappeuse anglaise Stefflon Don et Quavo des Migos qui ont accepté de poser sur le morceau au côté de Niska. Hyper puissante et énergique, cette nouvelle version de "Réseaux" propulse son auteur au rang d’au-dessus : celui dans lequel on fait des featurings avec des stars internationales !

Quand on voit ce genre de collaborations, on pense bien sur directement à "Corazon" de Maître Gims avec Lil Wayne. Si Niska connait un énorme succès avec son album "Commando", cette nouvelle association ne fait que confirmer son ascension grandissante.

On vous laisse écouter ce remix complètement fou…