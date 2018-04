Disiz et Roméo Elvis donnent des cours de freestyle !

Découvrez la vidéo humoristique de l'humoriste Panayotis avec les rappeurs Disiz et Roméo Elvis

Mercredi 6 décembre dernier le rappeur Disiz la Peste était en concert à l'Olympia pour sa tournée " Pacifique ". Après plus d'une heure de show, Disiz invite sur scène Panayotis Pascot, connu pour avoir été l’un des chroniqueurs du Petit Journal avec Yann Barthès, et qui se lance cette année en tant qu’humoriste.

Le rappeur lui demande : " Donc tu voulais faire ma première partie... d'après toi tu sais rapper ? " Ce à quoi Panayotis répond par un " non ". Une suite logique car quelques jours plus tôt Panayotis postait sur son compte Facebook un sketch vidéo tourné avec Disiz et le jeune rappeur belge Roméo Elvis. Dans cette capsule vidéo, Panayotis tente de convaincre Disiz de lui laisser faire la première partie du concert de l'Olympia.

Le youtubeur Panayotis vient de publier cette vidéo sur son compte Youtube, toujours en compagnie des rappeurs, Disiz et Roméo Elvis. Cette fois c’est une partie de freestyle improvisée à mourir de rire, avec un Roméo Elvis dans la peau d’un stagiaire, et Disiz qui nous lâche un freestyle sur un taille crayon…

A voir …