Meek Mill est libre !

En prison depuis novembre 2017, Meek Mill a été libéré sous caution ce mercredi ! Il est libre, pour le moment.

Le rappeur américain Meek Mill a bénéficié d’une liberté conditionnelle et est sorti de prison mercredi après avoir été condamné à une peine de prison ferme.

Le rappeur a été condamné en novembre 2017 par la juge Genece E. Brinkley à 4 ans de prison ferme, rattrapé par une affaire remontant à son adolescence. Robert Williams de son vrai nom avait bénéficié d’une mise à l’épreuve à la suite de son arrestation en 2008 pour détention de stupéfiants et d’armes à feu. Il avait été arrêté en 2017 après une altercation. Le rappeur avait été immédiatement incarcéré, la juge estimant que l'artiste n’avait pas respecté les conditions de son maintien en liberté.

C’est la Cour suprême de Pennsylvanie qui a ordonné la libération sous caution du rappeur. La Cour a donné au tribunal 60 jours pour revoir sa décision.

A sa sortie, Meek Mill a remercié ses fans, ses amies et le procureur de Philadelphie : " Je voudrais remercier Dieu, ma famille, mes amis, mes avocats, mon équipe à Roc Nation y compris JAY-Z, Desiree Perez, mon bon ami Michael Rubin, mes fans, la Cour suprême de Pennsylvanie et tous mes défenseurs publics pour leur amour, soutien et encouragement pendant cette période difficile. "

De nombreuses célébrités avaient soutenues Meek Mill, en dénonçant le système judiciaire et carcéral américain. Notammenent Jay-Z, LeBron James, Drake, Nicki Minaj, Kevin Hart, Lonzo Ball… et bien d’autres !