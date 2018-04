Damso s'infiltre dans "The Voice" !

Une reprise originale de "Macarena"...

Avec son album "Ipséité", Damso se sera assurément inscrit dans le paysage musical actuel. Parmi les titres de l’opus, "Macarena" qui est un véritable single et qui a explosé les scores.

En attendant son prochain projet qu’il a choisi d’intituler "Lithopédion" et dont la sortie est prévue pour le 15 juin prochain, le rappeur continue de faire de faire parler de lui, même s’il n’a rien demandé sur ce coup-là.

C’est en effet dans le cadre de la célèbre émission "The Voice" que son titre "Macarena" a été propulsé de nouveau en avant. Sherley Parades et le duo Kriill ont décidé de faire une reprise du titre, à l’heure manière, et le résultat est assez surprenant.

Que l’on aime ou pas cette nouvelle version du morceau, force est de constater que Dems inspire non seulement la sphère du rap, mais aussi la musique dans sa globalité. Il a d’ailleurs récemment composé et écrit le dernier titre en date de Kendji Djirac, "Maria Maria".