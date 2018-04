Kekra de retour avec " 10 Balles "

Découvrez le nouveau clip de Kekra : 10 Balles

Kekra s’est fait très discret depuis la sortie de " Vréel 3 " en 2017. Ce dernier a même supprimé toutes les publications de son compte Instagram… Grosse panique du coté de ses fans.

Mais le rappeur est bel et bien de retour ! Ce 19 avril, à minuit il balance un nouveau son " 10 Balles " sur une prod signée Narcos.

Le rappeur masqué sort un clip avec un visuel très esthétique, filmé en noir et blanc et supervisé par Adrien Lagier et Ousmane Ly, qui ont également réalisé " Pas Joli ". L’ambiance est presque chaotique, émeutes de quartiers et descente de police.

Après ce retour soudain le Crack annoncerai-t-il un nouvel album ?