La compilation "Game Over" vient de voir le jour !

Vald, Niska ou encore Soolking pour ne pas tous les citer...

C’est à l’initiative d’Ibra et AKM du studio 50k qu’une nouvelle compile de rap français a vu le jour aujourd’hui. Intitulé "Game Over", le projet met en avant de nombreux talents de la scène actuelle. Si beaucoup parlent d’un nouvel "âge d’or du rap français " actuellement, ce projet met en avant un panel de talents allant de l’afrotrap à la trap.

Disponibles dès à présent, une version digitale comprenant 27 titres et une version physique qui en comprend seulement 18. Au programme : des featurings et des titres solo. On y retrouve Niska, Gradur, GLK, Sadek, MHD et Ninho, Dabs, Sofiane, Soolking, Naza, Keblack, Vald ou encore Koba La D pour ne pas tous les citer.

Une belle initiative qui rappelle les fameuses compiles qui se faisaient beaucoup plus couramment dans les années 90-2000. Un retour aux fondamentaux.

Si vous voulez découvrir l’intégralité de "Game over", ça se passe ci-dessous !