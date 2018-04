La collaboration Damso / Kendji Girac a pris forme !

Découvrez le nouveau single de Kenddji Girac : "Maria Maria"

En fin d’année dernière, on vous parlait de la mystérieuse collaboration entre Damso et Kendji Girac. On savait effectivement que les deux artistes se voyaient en studio, mais ils n’avaient pas dit ce qu’ils préparaient officiellement.

C’est donc aujourd’hui que l’on en apprend davantage avec la sortie du nouveau single de Kendji Girac. Intitulé "Maria Maria", le morceau a été écrit par Damso intégralement et cela se ressent dès la première écoute. Si Cyril Hanouna avait vendu la mèche quelques temps auparavant, Dems se place donc effectivement en ghostwriter sur ce coup-là.

Très en vogues ces temps-ci, les connexions entre rappeurs et artistes de variétés ou chanson française se font de plus en plus nombreux. On pense bien évidemment au morceau "La Même" de Maître Gims avec Vianney entre autres.

Pour rappel, le nouvel album de Damso, "Lithopédion", arrive à grands pas. En attendant le 15 juin prochain, on vous laisse découvrir "Maria Maria" par ici !