Lorenzo balance un nouveau clip et maintenant "Tu le c" !

Découvrez le nouveau clip de Lorenzo : Tu le C, extrait de son projet "Rien à branler" toujours disponible

Lorenzo vient de balancer un nouveau visuel, le clip de " Tu le C " extrait de son nouvel album : " Rien à branler ". Toujours accompagné de son fidèle poto Rico, ce duo déganté nous offre un remake de Batman. Un clip complétement fou… comme d’habitude !

Après avoir parodié le monde du football dans le clip de " Carton Rouge ". Cette fois, Lorenzo et Rico se prennent pour des super-héros … Un résultat puissant des scènes hilarantes... Du grand Lolo !

Un visuel réalisé et écrit par ce duo qui fonctionne à merveille et qui nous fait beaucoup rire grâce à leur 2nd degré...Voire 3ème dégré ! Lorenzo ne ressemble à aucun autre et c'est ce qui fait sa force ! Il s'impose aujourd'hui comme un véritable rappeur, avec un univers bien à lui.

Certifié d’un disque d’or avec son album " Rien à branler " en moins d’un mois, Lorenzo et son style totalement décalé, n’a pas fini de nous faire rire… ou surprendre !

Un clip à découvrir ci-dessous