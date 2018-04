Moha La Squale sans filtre chez Konbini

Un reportage touchant ...

Konbini nous offre un reportage de 11 minutes 30 qui nous présente Mohamed, le vrai. C’est un Moha la Squale d’un naturel touchant que l’on retrouve chez lui, dans son quartier, la Banane, dans le 20e arrondissement de Paris : " Moi la Banane c’est mon quartier, c’est toute ma vie ".

Moha se livre avec une sincérité poignante, sur ses souvenirs d’enfance, ses choix : " J’allais vendre de la drogue, s’il y’avait un truc à voler, s’il y’avait de l’argent, je te le dis cru, j’y allais ". Son lourd passé : " La première fois que je suis allé en prison ? J’avais 18 ans ". Mais Moha a su rebondir : " J’me suis dit : « vas-y je suis fini » En fait en une semaine j’ai retrouvé du taf et une école ".

Le rappeur est un jeune homme de 23 ans presque normal, des potes, une copine, une voiture sans permis. Moha La Squale est vrai et ça fait du bien.

On le découvre dans un virée shopping avenue Montaigne. Moha La Squale est lui-même, il cri, rit et fume son joint même dans les quartiers les plus chics de Paris.

Mohamed c’est aussi un futur plein de promesses. Konbini a suivit le rappeur lors de son premier concert à la Maroquinerie à Paris, le 24 février dernier. Le même jour que son 23ème anniversaire, l’occasion pour lui de souffler ses bougies en famille et avec son public. Lors de ce tout premier concert on rencontre sa mère, sa force, non-voyante qu’il présente à son public. Un moment touchant, et respirant la sincérité.

Moha la Squale l’avenir du rap français ? En tout cas il n’a pas fini de nous surprendre…

" SALEEEEE, C’EST CARREE ! "