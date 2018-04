Un fake Damso traîne sur internet !

Découvrez un extrait de "Lithopédion" dès à présent...

Alors que l’album de Damso, "Lithopédion", verra le jour le 15 juin prochain, un extrait de l’opus vient d’être publié sur les réseaux sociaux.

Le problème, c’est que ce teasing s’avère être un fake, et qu’il est très bien imité. Cet extrait, on le doit à un artiste appelé Smeels, et jusqu’alors pas très connu du grand public.

Si les auditeurs se sont vite rendu compte de la supercherie, la cote de popularité du rappeur s’est vue augmentée à vitesse grand V. Et pourtant, l’initiative ne vient même pas de lui. C’est en effet un autre artiste, El Karimo, qui a pris l’initiative de publier le titre sur Youtube avec comme légende "L’album de Damso va être fantastique".

Le lien avec un morceau de Smeels intitulé "Broken" a été rapidement fait, et la véracité de l’information a été rapidement niée.

Certaines rumeurs affirment que Dems serait dans le coup, mais rien est moins sûr.

Une affaire à suivre de près...