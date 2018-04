ROUND 3 : BOOBA vs GIMS

La nouvelle guerre du rap français ? Kopp provoque une fois de plus son confrère.

C’est le sujet dont tout le monde parle : le clash entre Booba et Gims.

Les deux rappeurs sont entrés en conflit sur le sujet de la triche en streaming la semaine dernière. Gims a abordé le sujet à plusieurs reprises, annonçant vouloir dévoiler des noms concernant les achats de streamings et de vues. Meugi a partagé une vidéo dans laquelle il précisait que M6 travaillait sur un reportage sur le sujet et que des têtes tomberaient.

Kopp a immédiatement réagit réclamant des noms et lui reprochant " de trop parler " sans dévoiler de preuves ni de noms, mais aussi d’agir comme une " une poucave ".

Un clash qui s’est suivi de plusieurs montages postés sur Instagram.

Gims ne veut pas entrer dans le jeu des clashs et ne répond pas directement aux attaques du Kopp. Warano fêtait il y a quelques jours le disque de platine de son album " Ceinture noire ". En réponse aux différents postes de B2O, Warano a posté les chiffres de sa troisième semaine avec ses 182 924 ventes. Gims se félicite avec une petite pique à son rival de la semaine, en légendant : " Le roi doit rester sourd aux rageuses clameurs de la basse-cour. Il ne répond que si sa couronne est en péril ".

Une légende, qui fait encore une fois allusion à la triche et qui a vite agacé le Duc, celui-ci a réagit une nouvelle fois sur Instagram postant un montage ridiculisant Gims, de plus Kopp relaie aussi une interview parlant des rappeurs attaquant d’autres rappeurs sur leurs ventes tout autour du streaming. Booba ne s’arrête pas là ! La légende qui accompagne l’un des postes est tout autant piquante : " En tous cas moi j’connais un gars de la variété française qui a signé chez TF1 (côté jardins ) qui se prend pour un rappeur ( avec une couronne en chocolat ) et qui se cache derrière des lunettes noires ( car sans on dirait un Simpson ) prétendant avoir des preuves sur certains acheteurs de streams. On attend toujours les blazes mon pop corn commence à refroidir...#enlèveteslunettesetdisnoustoutdroitdanslesyeux "

Cette fois-ci, Maître Gims réagira-t-il à ces publications ? Affaire à suivre.