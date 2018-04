Kid Cudi sort de son silence !

Découvrez le nouveau titre de Kid Cudi : The Rage extrait de la b.o du film "Rampage"

Si nous n’avions pas pu écouté de nouveau projet de Kid Cudi depuis pratiquement deux ans, donc depuis la sortie de son album "Passion, Pain & Demon Slayin", ce dernier vient de faire son retour avec un nouveau morceau.

Présent sur la bande-original d’un long-métrage intitulé "Rampage : Hors de contrôle", le titre affirme que l’artiste a toujours autant de talent. En tête d'affiche du film, ce n’est autre que le célèbre acteur américain Dwayne Johnson. Tout un programme.

Le titre intitulé "The Rage" est déjà disponible, tandis que le film fera son entrée dans les salles le 2 mai prochain. Très puissant comme à son habitude, l’artiste a décidé cette fois-ci de sampler "Bullet with Butterfly Wings", un morceau d’un groupe de rock The Smashing Pumpkins.

Aucune annonce d’album n’a été annoncée officiellement, mais selon certaines sources Kid Cudi travaillerait également avec Kanye West en ce moment.

Une affaire à suivre de près…