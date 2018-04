Nemir dévoile son EP !

"Hors Ligne" disponible partout...

Ce sont six titres que Nemir vient de dévoiler. Avec un EP intitulé "Hors Ligne", l’artiste originaire de Perpignan est bel et bien de retour. Après avoir révélé quelques freestyles dernièrement, il semble vouloir annoncer qu’il compte faire les choses sérieusement et proprement.

Côté featuring, le rappeur n’a pas manqué de bien s’entourer. Sur le projet, on retrouve en effet une collaboration avec PLK, une autre avec Krisy et bien sûr avec Deen Burbigo. Cette dernière connexion semble en effet logique puisque Némir s’est fait connaître il y a quelques années pour ses titres avec quelques membres de l’Entourage.

On dirait que ces cinq années d’absence ont eu un bon impact sur l’artiste qui nous fait découvrir une nouvelle couleur musicale avec cet opus.

Très esthétique et travaillé, "Hors Ligne" n’annonce que du bon pour la suite. On vous laisse découvrir par vous-mêmes…