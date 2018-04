Drake écrirait ses morceaux lui-même !

Son producteur se prononce...

"Je pense que Drake est littéralement l’un des plus grands auteurs de tous les temps. Il écrit lui-même, et le fait que quelqu’un essaie de discréditer une personne que j’ai vu écrire des morceaux comme s’il écrivait une dissertation, ça me dérange parce que je connais la vérité. Je sais qu’il écrit ses propres morceaux".

Tels sont les propos que Boi-1da, le producteur de Drake a prononcé récemment dans une émission de rap sur Tidal. Si tout le monde pense que le rappeur est seulement interprète et qu'il n'écrit jamais, il se pourrait que cette rumeur initiée par Meek Mill s’avère fausse.

Pourtant, le nom de Quentin Miller avait souvent été évoqué. Si pour beaucoup pensent qu'il s’agit là d’un homme de l’ombre qui réalise des textes pour des stars, ce dernier n’est en effet pas inconnu à Drake.

"Ils ont collaboré sur des morceaux. Quentin est très fort, mais quelqu’un a créé cette fausse histoire de Drake qui exploiterait des auteurs comme les travailleurs d’une usine du tiers-monde. C’est juste faux"

Boi-1da a donc tenu à remettre les points sur les i et à mettre fin aux rumeurs qui détériorent l’image de son artiste.