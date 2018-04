Nicki Minaj annonce deux nouveaux titres !

La chanteuse sort de son silence...

Nicki Minaj est restée à l’écart des réseaux sociaux pendant la majeure partie de l’année. Elle brise son silence ce mardi 10 avril pour partager les covers deux nouveaux titres "Barbie Tingz" et "Chun-Li" ainsi qu’une date de sortie : Jeudi !

Le premier visuel est pour "Barbie Tingz" : On découvre Nicki Minaj et sa cour en mode Marie Antoinette, portant des masques effrayants.

Le second visuel pour "Chun-Li" est un portrait de Nicki dévoilant son plus bel ensemble bomber-string Fendi. Cette couverture est fortement inspirée par Lil'Kim, la pose et le style sont presque identiques à la cover de "Hard Core" sortie en 1996. On se demande alors si ce titre rendra hommage à cette dernière ?

Découvrez les photos ci-dessous.