Damso s'est fait remplacer pour l'hymne national belge !

Lou Deprijck reprend le flambeau...

On le sait maintenant, après de nombreuses polémiques et pressions d’associations féministes, l’Union Belge de football avait pris la décision d’écarter Damso de l’hymne National. Alors que nous pensions que Dems ne serait pas remplacé, il se pourrait que la Belgique ait changé d’avis et qu’un remplaçant ait été choisi pour se charger de représenter le pays lors de la coupe du monde en Russie.

Lou Deprijck, c’est donc le nom du chanteur en question et qui vient justement de dévoiler un extrait de ce qu’il a préparer pour l’occasion. Avec des paroles en Russe, l’artiste ni est pas allé à moitié niveau humour et autodérision.

"J’espère que Poutine a de l’humour car je l’égratigne… mais gentiment. J’espère juste qu’après ça ils ne vont ni me lyncher ni m’appeler comme ambassadeur (rire) !"

On vous laisse vous faire votre propre avis ci-dessous…