La Ligue se reforme sur le prochain album de Médine

Découvrez le clip de Médine : #PLMV ft Kery James et Youssoupha extrait de son album "Storyteller" disponible le 13 avril

#PLMV marque le retour d’un trio emblématique du rap français, composé de Médine, Youssoupha et Kery James. La Ligue revient 4 ans après son morceau "Contre Nous" .C’est l’une des plus belles surprises du prochain album de Médine "Storyteller" disponible dès ce vendredi 13 avril. Pour nous faire patienter, Médine nous dévoile un clip futuriste entre jungle et quartier, réalisé par Florin Defrance. Un travail encore une fois très propre dans une ambiance similaire à "Bataclan".

Ce 3ème clip après "Venom" et "Bataclan" signe un hymne à la différence et promet un album puissant.

Médine sera en concert au Bataclan le 20 octobre prochain.