La tracklist et la cover de l'album de Jok'air viennent d'être dévoilés !

"Jok'Rambo" arrive bientôt...

Si l’on a déjà pu découvrir de nombreux projets solos de Jok’air depuis sa séparation avec la MZ, il s’agissait de mixtapes ou encore d’Eps. Cette fois-ci, c’est donc son tout premier album solo qu’il s’apprête à sortir.

Intitulé "Jok’Rambo", l’opus verra donc le jour très bientôt, à savoir le 25 mai prochain. La bonne nouvelle, c’est que l’artiste vient de dévoiler la cover et la tracklist complète (à retrouver ci-dessous).

On peut constater que les featurings choisi sont essentiellement pop / chanson française. Au programme, Madame Monsieur avec lesquels le rappeur avait déjà collaboré notamment sur le titre "Morts ou vifs" aux côtés d’Ibrahim Maalouf. Le duo est d’ailleurs connu pour d’autres connexion avec le rap. On pense tout de suite au morceau avec Youssoupha, "Smile" ; ou encore à "See Ya" avec S. Pri Noir.

En attendant le mois prochain pour découvrir l’album, vous pouvez ré écouter les premiers extraits déjà dévoilés comme "Cambrure" ou encore "Mon Survet".