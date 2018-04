Dinos dévoile la tracklist de son album !

"Imany" arrive à grands pas...

C’est de manière très originale que Dinos a dévoilé la tracklist de son tout premier album qu’il a décidé d’intituler "Imany". Sur ses réseaux sociaux, on a en effet pu découvrir le rappeur poser à côté d’un panneau annonçant les arrêts d’une ligne imaginaire. A la place des stations, les noms des morceaux du projet.

Ainsi, on y trouve deux featurings, et pas n’importe lesquels. Au programme, Youssoupha sur le titre "Bloody Mary", mais aussi Joke sur "Beuh et liqueurs".

"Imany" est le tout premier album de Dinos, et le moins que l’on puisse dire est qu’il est très attendu par ses supporters. L’artiste a en effet pris pas mal de temps à se décider à le sortir, mais on dirait que c’est pour la bonne cause et qu’il saura ravir son public.

En attendant de pouvoir découvrir l’intégralité du projet, vous pouvez vous ré écouter les deux premiers extraits déjà sortis, à savoir "Flashé" et "Les pleurs du mal".