Kendrick Lamar et Dr. Dre dévoilent une mixtape inédite !

Une pépite à découvrir rapidement...

Depuis un an maintenant, DJ Critical Hype travaille sur cette mixtape qui vient d’être dévoilée. Intitulée "The Damn. Chronic", cette dernière comporte 23 titres réunissant deux légendes originaires de Compton, Dr.Dre et Kendrick Lamar.

Si l’on sait que le DJ avait déjà sorti un projet, il y a un an, jumelant la voix de Chance The Rapper et les beats de Kanye West ; on dirait que la formule fonctionne très bien et qu’i la souhaiter la remettre au gout du jour.

Cette fois-ci ? Un mashup de la voix de Kendrick Lamar sur les prods de Dr Dre. Ainsi, on y retrouve des gros classiques comme "My Name Is" ou encore "The Next Episode", ainsi que d’autre moins connues.

Une pépite a donc été lâchée une pépite cette nuit, et pas des moindres. On vous laisse découvrir tout ça ci-dessous…