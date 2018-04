Fababy tease "La Symphonie des chargeurs Vol.2" !

Découvrez son nouvel inédit par la même occasion...

En 2012, Fababy sortait un projet qui a marqué sa carrière, à savoir "La symphonie des chargeurs Vol.1". Depuis, le rappeur n’a pas chômé, avec notamment la création de son propre label, "Poduim Music" et la sortie de trois albums : "La force du nombre", "Anges et Démons" et "Poduim".

C’est donc sur ses réseaux que Fababy avait annoncé il y a quelques temps qu’il préparait "La Symphonie des chargeurs Vol.2" au plus grand bonheur de ses supporters avec un premier extrait intitulé "Westeros". Pas plus tard qu’hier, l’artiste continuait de nous annoncer la couleur avec un nouvel extrait inédit à retrouver ci-dessous.

Cette publication annonce la sortie la sortie d’un nouveau morceau pour le 9 avril, mais surtout la date de sortie de la mixtape. Ce sera donc le 11 mai prochain que l’on pourra écouter "La symphonie des chargeurs Vol.2" !

Soyez prêts…