Marwa Loud décroche le disque d'or !

"Loud" connait un grand succès...

Le mois dernier, Marwa Loud annonçait la sortie de son tout premier album intitulé "Loud". C’est donc très rapidement que la jeune artiste a connu un grand succès avec son projet. Avec 50 000 ventes équivalent streams, son opus se voit remporter le disque d’or.

Une certification importante pour la jeune strasbourgeoise qui est de plus en en plus suivie et réclamée. Il faut croire que la chanteuse révélée par Lartiste n’est qu’au début de son ascension.

Marwa Loud ira-t-elle jusqu’au disque de platine ? Seul le temps nous le dira. En attendant, son dernier clip en date, à savoir "Billet", a déjà dépassé les 14 millions de vues…

On vous laisse écouter ou ré écouter "Loud" par ici pour ceux qui ne l’auraient pas déjà fait !