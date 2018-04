Un célèbre artiste américain pose sur un titre de Maître Gims !

Découvrez la nouvelle version de "Corazón" sans plus attendre...

"Corazón", c’est le titre à dimension international qui apparaît sur le tout nouvel opus de Maître Gims, "Ceinture Noire". En featuring avec Lil Wayne sur le projet, le titre vient de se voir attribuer une nouvelle version, et pas des moindres.

C’est en effet le talentueux French Montana qui est venu poser sur le morceau. Très enjoué et avec un véritable plus pour le titre, l’artiste a même passé une petite dédicace à la France : "I'm a french, baby comment allez vous ?"

Une très bonne nouvelle pour Maître Gims qui se voit de plus en plus briller aux Etats-Unis. D’ailleurs, une rumeur selon laquelle il collaborera bientôt avec Drake circule depuis quelques jours. Si nous n’avons aucune information supplémentaire là-dessus pour l’instant, on vous laisse découvrir la nouvelle version de "Corazón" ci-dessous !