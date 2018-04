Le projet de DJ Esco voit le jour !

Ecoutez "Kolorblind" dès à présent...

Alors que l’on vous parlait du clip de Dj Esco intitulé "Code of Honnor" il y a deux jours en featuring avec Future et Schoolboy Q, le projet dont il est extrait vient de voir le jour. C’est donc "Kolorblind" qui vient d’être publié sur toutes les plateformes.

C’est d’ailleurs via un jeu (la cover actuelle) prenant des allures de puzzle que Dj Esco avait révélé le nom des artistes avec lesquels il allait collaborer.

On y retrouve donc de nombreux featutings sur onze titres avec Young Thug, Rich The Kid, Guap Tarentino, Nas, Ty Dolla $ign ou encore ScHoolboy Q pour ne pas tous les citer. Celui que l’on retrouve le plus, cela reste Future. D’ailleurs ce dernier est tellement présent sur l’album qu’on pourrait presque croire à un projet commun.

On vous laisse découvrir "Kolorblind" ci-dessous…