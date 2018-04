The Weeknd dévoile un nouvel opus !

"My Dear Melancholy" est disponible partout...

On vous l’avait dit il y a deux jours, une rumeur selon laquelle un nouvel album de The Weeknd allait voir le jour ce vendredi. Et bien cette rumeur s’avère vrai puisque "My Dear Melancholie" vient de voir le jour. Par contre, il ne s’agit pas d’un album mais d’un EP de six titres.

C’est donc deux ans après la sortie de son énorme succès "Starboy" que l’artiste se décide à revenir sur le devant de la scène avec un projet solo.

Au programme ? Un seul featuring, mais pas n’importe lequel. Il s’agit de Gesaffelstein, compositeur de musique électronique très représentif de la French Touch.

The Weeknd est très actif ces temps-ci, il vient en effet d’annoncer la sortie de sa première bande-dessinée en collaboration avec Marvel prévue pour le 13 juin 2018.

En attendant, on vous laisse découvrir l’EP ce dessous…