Eminem annonce la sortie d'un nouveau clip !

Un teaser aux allures de film d’horreur...

C’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir le nouveau teaser d’Eminem. Dévoilé pas plus tard qu’hier, la vidéo annonce la sortie du clip de "Framed", extrait de son album "Revival" paru le 15 décembre dernier. Si l’on a déjà pu découvrir les clips d’autres titres de cet opus, à savoir celui de "Walk on Water" et celui de "River", cette fois-ci Eminem est parti dans un tout autre délire.

Le visuel prend en effet des allures de court-métrage sanglant avec des séquences faisant penser à un film d’horreur. Les fans de Slim Shady y verront évidemment une grosse allusion à son clip "3 AM" sorti il y a huit ans maintenant. En effet certaines images et contextes font très fortement penser à ce clip qui a marqué la carrière du rappeur.

Pour le moment, nous ne savons pas encore quand ce nouveau clip verra le jour. On vous laisse donc visionner la vidéo ci-dessous en attendant d'avoir des nouvelles. Restez bien à l’affût…