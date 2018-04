Rich The Kid en mode ''Breaking Bad'' dans son nouveau clip !

Découvrez le clip de Rich The Kid : Plug Walk, extrait de "The World Is Yours" bientôt disponible

Alors que l’on sait que Rich The Kid s’apprête à dévoiler son tout premier album, celui-ci vient de publier le clip de "Plug Walk". Pour se faire, direction le désert du Nouveau-Mexique. Accompagné d’un extra-terrestre, le rappeur se glisse dans un univers qui fait directement penser à la fameuse série "Breaking Bad". Dans une caravane, il se met à fabriquer de la Blue Meth. Complètement dans un délire très appuyé, l’artiste donne d’emblée la couleur de son projet à venir. Pour rappel, s’il avait déjà publié la tracklist, on pouvait souligner les nombreux featurings prévus et très prometteurs comme avec Kendrick Lamar, Chris Brown, Lil Wayne, Rick Ross, Jay Critch, Swae Lee ou encore Bryson Tiller. En attendant le 30 mars pour la sortie de l’opus, on vous laisse découvrir le clip ci-dessus !