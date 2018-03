Future dévoile un nouveau single !

Découvrez le nouveau titre de Future : I.C.W.N.T

Avec ce nouveau titre, Future officialise son retour en solo. En effet, le rappeur a été très productif en 2017 et avant avec ses nombreuses collaborations, notamment avec N.E.R.D ou encore Nicki Minaj​.

"I.C.W.N.T", c’est donc le nom du nouveau titre du rappeur. Dévoilé cette nuit sur SoundCloud, le morceau fait déjà beaucoup parler de lui. Et pour cause, les avis à propos du titre sont très partagés. Que les supporters de l’artiste soient déçus ou ravis, il envoie de nouveaux sons, et ça fait du bien.

"I.C.W.N.T", c’est l’abréviation de “I Can’t Wife No Thot “, ce qui signifie "Je ne peux pas épouser une sal*pe.”. Alors s’agit-il d’un morceau inédit ou est-ce une annonce d'un nouveau projet ?

Pour le moment nous n’en savons pas plus, nous resterons à l’affut pour guetter toute nouvelle information !