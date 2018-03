Rae Sremmurd dévoile trois morceaux inédits !

"Sremmlife 3" arrive à grands pas...

"Il y aura aura Swaecation de Swae Lee, Jxmtroduction de Jxmmi et un album de Rae Sremmurd"

On vous avait parlé déjà il y a quelques jours. Swae Lee et Slim Jxmmi nous préparent un nouveau projet, et pas des moindres. Lors d’une interview, le duo avait en effet déclaré que "Sremmlife 3" sera composé de 3 albums : un en commun et un solo chacun.

Histoire de nous faire patienter jusqu’à la sortie de ce triple cd, le groupe a décidé de nous offrir trois morceaux inédits : un extrait de chaque album. Ainsi, on peut écouter dès à présent "Powerglide" en featuring avec Juicy J, "Hurt to look" et "Brxnks Truck".

Pour le moment, nous n'avons pas plus de détails quant à la date de sortie du projet, il faudra donc attendre encore un petit peu.

On attend la suite de "SR3MM" avec impatience !