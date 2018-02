Eminem serait-il déjà de retour avec un nouveau morceau ?!

Un extrait a récemment fuité...

Eminem est décidément toujours présent. Même si son dernier album baptisé "Revival" n’a pas eu le succès qu’il attendait, il semble déjà de retour sur le devant de la scène avec un nouveau morceau.

C’est en tout cas ce que l’on peut en déduire quand on écoute attentivement la vidéo postée puis repostée sans son de Jeremy Deputat, le photographe officiel d’Eminem.

Dans sa story Instagram, le photographe aurait peut-être commis un impair en dévoilant sans faire exprès une partie du morceau...

On ne sait pas encore s’il s’agit d’un nouveau son totalement inédit mais une chose est sure... le Slim Shady est toujours très actif !

Quelques mois après la sortie de son nouvel album, Eminem avait balancé l’excellent remix de "Chloraseptic" avec 2 Chainz.

Et depuis le rappeur a été aperçu en studio avec Mike Will Made It et Dr. Dre, laissant présager de bonnes choses pour la suite.

Reste à voir maintenant si le Marshall est déjà en train de nous préparer un nouveau projet ou un nouveau son qui lui permettra de renouer avec certains fans déçus de "Revival".