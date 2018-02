Les rappeurs ont encore dominé l'année 2017 !

Les albums ont coulé à flow pour Drizzy et le K-Dot...

On le sait, l’année 2017 a été très belle pour le Hip-hop et alors qu’on est déjà concentré sur la nouvelle année qui arrive, le IFPI (The International Federation of The Phonographic Industry) vient de dévoiler le top 10 des artistes qui ont le plus vendu d’albums l’an dernier.

Et à ce qu’on peut constater, le Rap y comprit le R&B sont une nouvelle fois à l’honneur et sur le devant de la scène.

Même si le classement est remporté par Ed Sheeran, on retrouve tout de même l’incontournable Drake en deuxième position suivi de près par Kendrick Lamar 4 ème et Eminem 5 ème !

Drizzy perd sa première place qu’il avait acquise en 2016, même si cette année, il a tout de même fait fort avec sa mixtape "More Life" qui a été l’album le plus écouté en 24h sur Apple Music.

Au passage, il détient toujours le record d’écoutes pour le premier jour de sortie sur Spotify, toujours pour "More Life" !

Concernant le K-Dot, inutile de préciser que son album "Damn" a fait partie des meilleurs albums de l’année 2017. L’artiste a d’ailleurs reçu une pluie de récompenses lors des différentes cérémonies qui se sont déroulées tout au long de l’année.

Pour le reste du classement, on retrouve l’excellent Bruno Mars et le performant The Weeknd respectivement 6 ème et 7 ème.

Alors pour bien comprendre, l’IFPI élabore ce Top 10 chaque année, en se basant sur les ventes de CD, de vinyles ainsi que les ventes digitales, streamings, physiques et même des featurings...

Tout est comptabilisé permettant, selon le directeur général de l’institution, de définir qui est le meilleur artiste de l’année.

"Ce top 10 démontre qui sont les plus populaires. Chaque artiste a eu un impact unique sur l’industrie grâce à leur talent et leur énergie qu’ils ont transmis à travers leurs œuvres".

Un classement qui prouve une nouvelle fois que le Hip-hop devient de plus en plus incontournable !