''Black Panther'' continue sa folle ascension !

Une réussite qui touche le film mais aussi l'album...

Tout semble se dérouler à merveille pour Kendrick Lamar et pour "Black Panther"...

Alors que le rappeur est actuellement en pleine tournée européenne puisqu’il était de passage à Paris dimanche dernier, aujourd’hui il fait à nouveau les gros titres pour l’album du film "Black Panther" !

En effet, c’est déjà la deuxième semaine d’exploitation et l’album est toujours numéro 1 du Billboard devant "Culture 2" des Migos ! C’est dire si l’artiste a délivré un excellent projet...

Concernant le film qui est lui aussi au box-office depuis déjà deux semaines... Il vient de franchir la barre des 700 millions de dollars !

Une grande première pour Marvel qui auparavant n’avait jamais réalisé une telle opération avec ses anciens films.

Le long métrage rejoint donc les grosses productions comme Star Wars et notamment son dernier opus "The Force Awaken"qui a aussi réalisé ce genre de performance...

Tout à l’air de bien fonctionner pour le K-Dot et pour ce nouveau Marvel qui séduit de plus en plus de monde !