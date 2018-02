Jay Z et Beyoncé de retour en tournée ?!

La rumeur continue d'enflammer la toile et les fans...

Décidément le couple le plus glamour du Hip-hop est inséparable et indissociable.

Et Jay-Z et Beyoncé comptent bien eux aussi profiter de ce très bel été pour repartir en tournée ensemble comme en 2013 où ils avaient enflammé les scènes avec leur "On The Run Tour".

Pour le moment ce n’est qu’une rumeur car ce ne sont que de simples déductions provenant du site Ticketmaster qui a mis en ligne une annonce d’Events baptisée "Beyoncé & Jay-Z Tickets".

De quoi enflammer les fans à l’annonce d’une telle nouvelle... Mais le souci, c’est que dernièrement l’annonce a été retirée par le site et de plus les deux artistes n’ont toujours rien annoncé.

Du coup, on ne sait pas s’il s’agit d’un raté dans la communication du site ou s’il s’agit là d’un troll tout simplement mais il se pourrait que le couple soit de retour sur scène pour une nouvelle tournée qui s’annonce déjà épique...

Pour Queen B en tout cas, ça sera son grand retour sur scène après sa dernière tournée en 2016, intitulée "Formation World Tour".

Quant à Hova, il sera à nouveau sur scène alors qu’en octobre et décembre dernier, il faisait déjà le tour du monde pour la sortie de son album "4 :44".

La seule chose de sûre dans tout ça, c’est que les deux amoureux préparent un album commun, c’est en tout cas ce qu’avait déclaré Jay-Z lors d’une interview donnée pour le New-York Times.