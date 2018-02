Ski Mask The Slump God nous fait patienter en beauté !

Découvrez le nouveau single de Ski Mask The Slump God : "DoIHaveTheSause"

Alors que la nouvelle mixtape de Ski Mask The Slump God, "Beware The Book Of Eli", devait à la base voit le jour en 2017; le rappeur nous fait patienter avec un nouveau titre.

Intitulé "DoIHaveTheSause", le morceau ne fera pas partie de son projet puisqu’il n’apparait pas sur la tracklist dévoilée.

Si l’on sait que le rappeur a eu quelques problèmes ces derniers temps avec le retard de la sortie de "Beware The Book Of Eli" à cause de soucis de samples ; mais également avec son concert en France annulé, Ski Mask a l'air de vouloir reprendre les choses en main.

En attendant donc ce nouvel opus, on vous laisse découvrir ce nouveau single ci-dessous !