Médine, puissant comme le ''Venom'' dans son nouveau visuel !

Découvrez le nouveau clip de Médine : Venom, extrait de son album "Storyteller" disponible le 13 avril prochain

Il y a quelques jours, Médine dévoilait la cover de son sixième album solo. Intitulé "Storyteller", l’opus verra le jour le 13 avril prochain.

Histoire de patienter en beauté jusqu’à sa sortie, le rappeur nous a révélé, pas plus tard qu’hier, le premier extrait du projet. C’est donc dans le morceau "Venom" que l’on a pu retrouver le grand Médine dans sa ville d’origine : le Havre. Posté sur le port, entre lieux abandonnés, tagues sur les murs et clichés de l’artiste en noir et blanc, l’artiste revient en force avec ce titre produit par Général et Proof.

En référence aux comics avec le titre "Venom" qui fait allusion au personnage du méchant dans Spiderman, force est de constater que Médine est toujours autant passionné par les Marvels. Pour rappel, on l’a vu de nombreuses fois revêtir le masque de "Bane", le méchant dans le dernier Batman.

On vous laisse écouter le titre ci-dessus en attendant de pouvoir écouter l’intégralité du projet !