Sch signe sur un nouveau label !

Le rappeur démarre une nouvelle aventure...

On le sait SCH va très certainement dévoiler son troisième album cette année et quoi de plus normal que de signer sur un nouveau label pour un nouveau projet.

En effet après avoir quitté son ancien label baptisé "Braabus Music" et créé son propre label "Maison Baron Rouge", avec son poto beatmaker Guilty, aujourd’hui le Schneider du Rap Français signe chez Rec. 118, une filiale de Warner Music !

C’est en effet ce que l’on a découvert hier soir sur le compte Instagram du label qui à l’occasion d’une soirée à présenter cette nouvelle recrue inattendue.

Le rappeur rejoint donc une belle famille composée de Ninho, Hamza, Sadek ou encore Hornet la Frappe et va donc pouvoir sortir ce quatrième projet tant attendu après "A7" "Anarchie" et "Deo Favente".

En tout cas une chose est sûre, SCH n’a pas perdu son sens des affaires, puisqu’en quelques mois il a enchainé les collaborations avec Adidas et Foot Locker Europe et maintenant c’est avec un nouveau label Rec. 118.

L’avenir semble être radieux pour le S !