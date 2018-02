Le premier album de Tekashi 69 est enfin disponible !

"Day69" débarque dans les bacs et c'est du lourd...

C’est le jour J pour Tekashi 69 puisque c’est aujourd’hui que son tout premier vrai projet baptisé "Day 69" sort.

En effet après plusieurs semaines de teasing à travers quelques vidéos dévoilés sur les réseaux sociaux et plusieurs annonces, la première mixtape de 6ix9ine est enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Pour ce premier projet, le rappeur a décidément prévu du lourd avec cette monstrueuse collaboration avec Tory Lanez et Young Thug : "Rondo".

On pense aussi à l’excellent remix de "Gummo" avec Offset dans lequel, le membre des Migos lâche un violent couplet...

La seule chose que l’on peut reprocher à ce premier projet, c’est le manque de diversité puisque le rappeur reste dans ce qu’il sait faire, ce Rap brutal et violent qui peut parfois déranger à l’écoute.

On peut aussi être déçu de la longueur de certains morceaux et notamment de "Rondo", l’excellent featuring avec Tory Lanez et Young Thug, qui est un peu trop court...

Bref, on vous laisse découvrir "Day69" de Tekashi !