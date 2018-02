Rémy dévoile la date de sortie de son premier projet !

Plus qu'un mois avant que le rappeur n'entre dans la cour des grands...

C’est hier à l’occasion du planète Rap de YL, que Rémy a annoncé à ses fans que son premier projet sera disponible le 23 mars prochain, c’est-à-dire dans un mois jour pour jour !

Signé cet été par Def Jam, le rappeur originaire d’Aubervilliers continue sa belle ascension dans le Rap Game tout en gardant une plume très sombre et cette volonté de rapper le vécu.

Une particularité que l’on retrouve forcément dans son dernier morceau dévoilé : "Rappelle-toi".

Ce premier projet baptisé "C’est Rémy" s’annonce donc très intéressant et surtout très important pour le jeune rappeur qui pour le moment n’a pas cessé de convaincre lorsqu’il prenait le Mic’ que ça soit dans la série "Rentre dans le Cercle" de Sofiane ou encore avec son remix baptisé "Rémynem".

On attend d’en savoir un peu plus sur la composition de ce premier album et notamment au niveau des collaborations. On peut imaginer que le rappeur ait une envie de signer un nouveau morceau avec son mentor Mac Tyer, avec qui il avait déjà collaboré sur "Comme à l’ancienne".

Rendez-vous le 23 mars prochain pour découvrir "C’est Rémy".