Birdman confirme la sortie de ''Tha Carter V'' de Lil Wayne !

Pour le producteur c'est "le plus gros album de 2018"...

"Ave Maria" ! Nous allons enfin pouvoir découvrir "Tha Carter V", le fameux album de Lil Wayne qui devait sortir il y a plusieurs années, mois, semaines, jours...

D’après les propos du Birdman recueillis par Rap-Up TV, l’album sortira cette année ! Le producteur le garanti, c’est pour cette année !

On espère que ce n’est pas encore une promesse non tenue et que l’album ne sortira que dans 5 ans, car là les fans continuent de s’impatienter même s’il est vrai que le rappeur a récemment dévoilé de nouveaux projets !

Mais il est vrai que c’est l’un des albums les plus attendus du Rap Game et à ce sujet, le Birdman a aussi confirmé que ça serait le meilleur de tous les albums de Lil Wayne ainsi que le plus gros projet de 2018.

On a envie de le croire, maintenant il ne reste plus qu’à prier qu’il dise vrai que "Tha Carter V" sorte cette année !