Sofiane invite un jeune rappeur à ''Rentrer dans le Cercle'' !

Le rappeur veut marier humour et rap dans cette deuxième saison...

On le sait, la saison 2 de la série "Rentre dans le Cercle" de Fianso arrive très prochainement et pendant cette période de préparation, c’est l’occasion pour le rappeur originaire du Blanc Mesnil de chercher et ramener de nouveaux talents.

Et c’est le cas avec un certain Gazouza Setif qui a récemment enflammé la toile en lâchant un court freestyle baptisé "Grigny la Grande Borne".

Le rappeur a été invité à rentrer dans le Cercle après qu’un internaute est retweeter son freestyle en taguant Fianso.

Sofiane a approuvé la démarche et a demandé aux internautes de le trouver pour qu’il puisse venir freestyler dans le Cercle.

Pour le moment, on ne sait pas si Gazouza Setif a répondu favorablement à l’appel de Sofiane mais une chose est sûre, ce n’est pas la première fois que le rappeur français fait cela.

Lors de l’épisode 9, il avait invité l’Antidote Lafamille, un jeune rappeur, qui avait demandé à participer à la série lors d’un de ses morceaux.

Une démarche qui avait plu à Sofiane puisqu'aujourd’hui, il récidive et compte bien faire découvrir de jeunes artistes encore inconnus du grand public