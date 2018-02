Drake décroche un triple single de platine !

Dreezy a décidément marqué les esprits avec ce nouvel EP...

Drake est décidément irremplaçable en ce moment...

Alors qu’il y a de ça quelques semaines, il dévoilait un EP surprise composait de deux morceaux, aujourd’hui le rappeur originaire de Toronto décroche un triple single de platine pour "God’s Plan".

Alors que le morceau a trusté le haut du classement dans le Billboard Hot 100 pendant plusieurs jours, aujourd’hui, il décroche une très belle certification et se dirige tout droit vers un single de diamant.

C’est dire si cet EP baptisé "Scary Hours" a rencontré un beau succès.

De plus l’artiste peut compter sur son excellent clip dévoilait il y a moins d’une semaine. Un visuel où l’on peut voir le rappeur offrir près de 1 million de dollars à plusieurs familles dans le besoin.

2018 s’annonce donc très belle pour Dreezy qui devrait décrocher de nouvelles certifications et continuer de répandre l’amour et le bonheur à travers ses morceaux et ses clips.