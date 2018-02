The Game annonce sa tournée européenne !

Le rappeur a prévu un grand nombre de dates...

On ne le présente plus ! The Game est toujours présent dans le Rap Game, c’est en tout cas ce qu’il laisse entendre avec cette très belle tournée européenne annoncée avec plus de 45 dates de prévues...

C’est dire si l’artiste ne fait pas semblant quand il se déplace sur le vieux continent ! Et même si récemment le rappeur a perdu son père, il a tout de même décidé de rien annuler...

C’est en tout cas ce qu’il a déclaré lors de l’annonce de sa tournée. Des déclarations qui raviveront les fans mais qui leurs permettront aussi de mieux comprendre dans quel état d’esprit est leur rappeur.

"J’étais sur le point d’annuler la tournée, l’album, tout… parce que j’étais perdu. […] Après avoir parlé avec ma mère et pensé à ce que mon père aurait voulu que je fasse pour mes fans […] Je suis fier d’offrir à mes fans européens la tournée que j’avais promis. Merci à tous mes fans en Europe et partout dans le monde pour le support et l’amour. […] Je suis si reconnaissant de vous avoir à mes côtés. Maintenant let’s go !"

On espère que le rappeur profitera de cette tournée pour se ressourcer et retrouver le goût de la musique pour nous balancer son dernier album "Westside Story", comme il l’avait annoncé en décembre 2016.

Pendant l’été 2017, The Game avait même signé de belles collaborations pour ce nouveau projet, on pense notamment à Kendrick Lamar ou encore Dr Dre.

Du coup, cette tournée pourrait permettre à l’artiste de balancer quelques extraits de ce nouvel album !

En attendant, retenez que The Game sera à Paris, à l’Olympia, le 28 mars prochain. Donc pensez à réserver vos billets...