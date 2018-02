Rich The Kid annonce la sortie de son nouvel album !

"New Freezer" débarque très prochainement...

Décidément le mois de mars s’annonce bien chargé en projet !

Entre celui de Lil Yachty et celui de Tekashi qui est prévu pour fin février mais qui sera dégusté tout le mois de mars, c’est au tour de Rich The Kid d’annoncer la sortie de son nouvel album.

Baptisé "New Freezer", ce premier vrai album studio est très attendu par les fans puisque pour le moment, le rappeur n’a sorti que de belles mixtapes qui ont toutes rencontrées un beau succès.

Aujourd’hui, c’est le moment de casser le Game une bonne fois pour toute avec ce premier album qui débarquera en mars prochain !

On ne connaît pas encore la date de sortie officielle de "New Freezer" mais on peut toujours avoir un avant-goût avec son premier single dévoilé il y a deux semaines : "Plug Walk".

On attend d’autres extraits d’ici le mois prochain, histoire d’avoir une idée plus globale sur ce qui nous attend !