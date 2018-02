Tekashi balance la tracklist et la cover de son nouveau projet !

Et le projet est déjà disponible en précommande !

On le sait, le nouveau projet de Tekashi 69 débarque dans seulement quelques jours puisqu’il est annoncé pour le 23 février, c’est-à-dire pour vendredi prochain !

À cette occasion, le rappeur a décidé de tout dévoiler concernant ce premier projet très attendu puisqu’il vient de balancer la tracklist officielle, le nom de l’album "Day69" ainsi que la cover !

Et ce qu’on peut dire, c’est que le rappeur a vu les choses en grands pour ce tout premier projet puisque "Day69" sera composé de 11 morceaux dont 3 collaborations.

En effet, 6ix9ine a prévu du lourd en réunissant Tory Lanez et Young Thug sur "Rondo", Fetty Wap et A Boogie Wit Da Hoodie sur "Keke" et bien évidemment Offset sur le remix de son banger "Gummo".

Pour ce qui est du visuel, pas grand-chose à signaler si ce n’est que la cover représente parfaitement l’univers décalé et très coloré de l’artiste !

Maintenant rendez-vous vendredi prochain pour en savoir un peu plus sur ce fameux "Day69", et si vous êtes impatients, sachez que la précommande est déjà disponible et le prix est plutôt attrayant.